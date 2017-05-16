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Леонид Федун: "Спартак" ожидает эдакая гала-ночь"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "RT" отметил, что клуб обратился в соответствующие органы, чтобы отметить чемпионство. По словам руководителя, ответ пока не получен и надо потерпеть.

– Могу сказать только одно – потерпите немного. Скоро все узнаете. 17 мая после матча с "Тереком" команде вручат чемпионский кубок. "Спартак" ожидает эдакая гала-ночь. Надеюсь, все будет происходить более организованно, чем это было после игры в Перми. Но давайте все-таки доживем до 21-го. Мы обратились в соответствующие органы. Ответа пока не получили.

 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/390051-fedun-spartak-chempion-futbol

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