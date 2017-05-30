Леонид Федун: "Смолов решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что клуб вел переговоры с нападающим Федором Смоловым. Однако, по словам главы красно-белых, форвард сборной России выбрал "Краснодар".

– Не буду скрывать, что у нас были переговоры. Он решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся, - отметил Федун в программе "Все на футбол".