22:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Смолов решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся"

8

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что клуб вел переговоры с нападающим Федором Смоловым. Однако, по словам главы красно-белых, форвард сборной России выбрал "Краснодар".

– Не буду скрывать, что у нас были переговоры. Он решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся, - отметил Федун в программе "Все на футбол".

8
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Хряк

Смолов хорош для местного разлива. На Магнит никто не давит- ни болельщики, ни история. Как сыграют, так и сыграют. Абсолютный пофиг)

23:20

rusfed 2.0

Хорошо смеется тот, кто смеется последним

23:15

shpasic

А что, "Спартак" круче, чем "Краснодар", с точки зрения зарплат, бонусов? Нет. Мы видели, как Зинченко ушел на пике в "Манчестер Сити". Где он сейчас?

23:04

Haiaxi

Ещё не вечер...

22:52

Bibigon2000

не все продается,как гнилой рфс

22:50

Exsorsist

Галицкий тоже не бедный. Но в ЛЧ Смолов уже не сыграет ближайшие 2 года.

22:50

grroznyi85

А смысл ему был переходить в тогдашний "Спартак"? Вы же тренеров меняли как перчатки.

22:43

mikeV

Нет, не ошибся

22:42