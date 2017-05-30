Леонид Федун: "Смолов решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что клуб вел переговоры с нападающим Федором Смоловым. Однако, по словам главы красно-белых, форвард сборной России выбрал "Краснодар".
– Не буду скрывать, что у нас были переговоры. Он решил, что добьется большего в "Краснодаре". Видимо, ошибся, - отметил Федун в программе "Все на футбол".
Хряк
Смолов хорош для местного разлива. На Магнит никто не давит- ни болельщики, ни история. Как сыграют, так и сыграют. Абсолютный пофиг)
23:20
rusfed 2.0
Хорошо смеется тот, кто смеется последним
23:15
shpasic
А что, "Спартак" круче, чем "Краснодар", с точки зрения зарплат, бонусов? Нет. Мы видели, как Зинченко ушел на пике в "Манчестер Сити". Где он сейчас?
23:04
Haiaxi
Ещё не вечер...
22:52
Bibigon2000
не все продается,как гнилой рфс
22:50
Exsorsist
Галицкий тоже не бедный. Но в ЛЧ Смолов уже не сыграет ближайшие 2 года.
22:50
grroznyi85
А смысл ему был переходить в тогдашний "Спартак"? Вы же тренеров меняли как перчатки.
22:43
mikeV
Нет, не ошибся
22:42