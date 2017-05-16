Леонид Федун: "Романцев сам неоднократно говорил, что исчерпал себя как тренер"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "RT" отметил, что никогда не думал о том, чтобы назначить на должность главного тренера легенду клуба Олега Романцева. По его словам, экс-наставник красно-белых был советником, но никогда не участвовал в тренировках.

– Вы признались, что не хотите говорить, подал ли в отставку Дмитрий Аленичев сам или же его уволили. Безусловно, расстаться красиво нужно уметь, и вы имеете полное право хранить молчание, но разве болельщики не заслуживают знать, как на самом деле обстояло дело.

– И сейчас не раскрою подробностей той истории.

– Не было ли мыслей в тот момент вернуть Олега Романцева?

– Нет. Олег Иванович – легенда и звезда "Спартака". Он сделал многое для того, чтобы команда стала лидером не только российского, но и советского футбола. Но Романцев сам неоднократно говорил, что исчерпал себя как тренер.

– Но при Валерии Карпине он был тренером-консультантом, участвовал в тренировках.

– Романцев никогда в них не участвовал. Советы давал, но ни один главный тренер не допустит, чтобы кто-то еще его консультировал.