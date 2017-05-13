Леонид Федун: "Продать "Спартак"? Любовь не продается"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эфире передачи "Вечерний Ургант" подчеркнул, что не намерен продать команду. По его словам, любовь не продается. Напомним, что красно-белые досрочно завоевали чемпионство в минувшее воскресенье.

– Скажу, что любовь не продается, а "Спартак" – это моя самая искренняя любовь уже на протяжении многих десятилетий, – сказал Федун. – В первый раз на футболе я был в 1961 году, еще помню, как Симонян играл. Я уже сказал, что рад за двух людей – за Никиту Палыча, который говорил, что так хочется дожить до еще одного чемпионства "Спартака", мы дожили. И за своего папу, которому 90 лет, и он говорил те же самые слова.

Напомним, что сегодня в рамках 28-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с "Амкаром", начало встречи – в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.