Леонид Федун: "Премьер-лигу надо сократить до 12 команд"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что премьер-лигу нужно сократить до 12 команд. По словам руководителя, тогда клубы смогут зарабатывать на болельщиках.
– Что такое футбол? Благотворительность или бизнес? Если это бизнес, то больше 12 команд иметь нельзя. Это четыре круга или два, а потом команды делятся на шестерки, - отметил Федун в эфире программы "Все на футбол". - Тогда я понимаю, что будет 40 матчей, которые соберут 30 тысяч зрителей.
Но возникает вопрос: что будет с клубами, которые находятся на грани выживания? Но надо четко решить, в чем интерес к футболу. В развитии его как флагмана российского спорта или его псевдопопуляризации, как это происходит в Томске?
Первое большое интервью после чемпионства владелец "Спартака" дал "СЭ"
kossross
Все наборот увеличивают число клубов чтоб он шел в регионы. А этот хочет сократить. Зарабатывай на своем Спартаке и строй из него бизнес проект. Зачем лезть туда где твой совет не нужен. Стадион Спартака вроде заполняется хорошо на каждый матч. Вот и зарабатывай. На атрибутике и т.д. Мне допустим не интересен чемпионат, где будет представленно в основном два города. Клубы из Москвы. Их сейчас 4 плюс Торпедо хотят вывести в РФПЛ и Санкт Петербург сейчас 2 клуба плюс продвигают третий Динамо СПБ. Самая хорошая идея это наоборот расширение до 18 команд. Тогда остались бы и Самара и Оренбург. Плюс Хабаровск и Красноярск. Что плохого. Или футбол у нас только в Москве или Питере?
23:32
Exsorsist
Нужно убрать идиотов из комментов, и воздух станет чище.
23:26
merniloskut
Стоит газпрёму отворотиться от бамжей, так те в буквальном смысле пойдут по миру!
23:18
shpasic
нужно сократить до двух: Спартак и Тула!))
23:17
rusfed 2.0
Присосался вовремя к трубе, хапуга
23:14
Bibigon2000
13 дней после лоботомии
23:12
guy1984
иди бензин продавай, барыга
23:09