23:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Премьер-лигу надо сократить до 12 команд"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что премьер-лигу нужно сократить до 12 команд. По словам руководителя, тогда клубы смогут зарабатывать на болельщиках.

– Что такое футбол? Благотворительность или бизнес? Если это бизнес, то больше 12 команд иметь нельзя. Это четыре круга или два, а потом команды делятся на шестерки, - отметил Федун в эфире программы "Все на футбол". - Тогда я понимаю, что будет 40 матчей, которые соберут 30 тысяч зрителей.

Но возникает вопрос: что будет с клубами, которые находятся на грани выживания? Но надо четко решить, в чем интерес к футболу. В развитии его как флагмана российского спорта или его псевдопопуляризации, как это происходит в Томске?

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КОММЕНТАРИИ (7)
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kossross

Все наборот увеличивают число клубов чтоб он шел в регионы. А этот хочет сократить. Зарабатывай на своем Спартаке и строй из него бизнес проект. Зачем лезть туда где твой совет не нужен. Стадион Спартака вроде заполняется хорошо на каждый матч. Вот и зарабатывай. На атрибутике и т.д. Мне допустим не интересен чемпионат, где будет представленно в основном два города. Клубы из Москвы. Их сейчас 4 плюс Торпедо хотят вывести в РФПЛ и Санкт Петербург сейчас 2 клуба плюс продвигают третий Динамо СПБ. Самая хорошая идея это наоборот расширение до 18 команд. Тогда остались бы и Самара и Оренбург. Плюс Хабаровск и Красноярск. Что плохого. Или футбол у нас только в Москве или Питере?

23:32

Exsorsist

Нужно убрать идиотов из комментов, и воздух станет чище.

23:26

merniloskut

Стоит газпрёму отворотиться от бамжей, так те в буквальном смысле пойдут по миру!

23:18

shpasic

нужно сократить до двух: Спартак и Тула!))

23:17

rusfed 2.0

Присосался вовремя к трубе, хапуга

23:14

Bibigon2000

13 дней после лоботомии

23:12

guy1984

иди бензин продавай, барыга

23:09