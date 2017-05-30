Леонид Федун: "Премьер-лигу надо сократить до 12 команд"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что премьер-лигу нужно сократить до 12 команд. По словам руководителя, тогда клубы смогут зарабатывать на болельщиках.

– Что такое футбол? Благотворительность или бизнес? Если это бизнес, то больше 12 команд иметь нельзя. Это четыре круга или два, а потом команды делятся на шестерки, - отметил Федун в эфире программы "Все на футбол". - Тогда я понимаю, что будет 40 матчей, которые соберут 30 тысяч зрителей.

Но возникает вопрос: что будет с клубами, которые находятся на грани выживания? Но надо четко решить, в чем интерес к футболу. В развитии его как флагмана российского спорта или его псевдопопуляризации, как это происходит в Томске?

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