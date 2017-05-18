12:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Потолок зарплат? От этого упадет качество футбола"

0
0
0
0
1

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался против введения потолка зарплат. По его мнению, от этого упадет качество футбола.

– Это глупость, он бывает только в закрытых лигах. Если ввести такую меру, то любой игрок, который чуть-чуть начнет показывать себя, сразу уедет в Европу, – цитирует ТАСС Федуна. – От этого упадет качество футбола. А кого мы поддержим? Сирых и убогих? Сирые и убогие все равно будут платить деньги игрокам в конвертах под столом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4258750

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ny neru

Смешно когда рассуждает о "качестве футбола" хозяин клуба из второй сотни европейского рейтинга.

12:50