Леонид Федун: "О возможностях "Зенита" мы можем только мечтать"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" подчеркнул, что игроки получат премиальные за чемпионство согласно своим контрактам. Он отметил, что у красно-белых есть серьезные финансовые ограничения в сравнении с "Зенитом".

– Ходят разговоры, что когда в 2007-м "Зенит" выиграл долгожданный титул, каждый игрок получил по миллиону евро.

– Я – не "Зенит". У меня нет таких денег. А есть серьезные ограничения по финансам. Все прописано в контрактах. О возможностях питерского клуба мы можем только мечтать.

– То есть золотом футболисты осыпаны не будут?

– Медали получат (смеется). (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)