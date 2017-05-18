Леонид Федун: "Не стал бы так долго держать Венгера в "Арсенале"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что не болеет ни за какую команду, кроме красно-белых. Хотя, по словам руководителя, раньше ему нравился лондонский "Арсенал".
— За какую команду вы болеете, помимо "Спартака"?
— Сейчас такой команды нет. Но когда-то мне нравился лондонский "Арсенал". Кстати, тоже красно-белый.
— Смогли бы держать главного тренера так долго, как держат Арсена Венгера в "Арсенале"?
— Наверное, нет. За такое большое количество времени человек неминуемо вырабатывает свой ресурс.
miker65
Ньютона еще уволь. Тот всего три закона механики открыл. А ведь мог бы напрячься и еще парочку -троечку забацать. И Льва Толстого тоже отлучи из школьной программы. Сачок он, Лёва! Всего три скушных романа наскрябал пером. И Эйнштейна из почетных академиков выгони. Тот так и не дописал общую теорию поля. И камер-юнкера Пушкина опусти на Землю. Этот хвастун памятник себе видишь ли воздвиг нерукотворный. Вот купи его памятник на улице Тверской и закопай у себя в огороде. А свой поставь на место поэта-негра(прошу пардону - афроамериканца-азиата) в форме гладиатора. Ты же великий Спартак чемпиёном недавно сделал.
03:39
ростовский свин
ну теперь федун - может считать себя великим управленцем_)
13:33 18 мая
Pol Pot
Он ВагиТ, а не Вагиз
13:24 18 мая
marksan
Samarafan_____ Вагиз Алекперов футболом не интересуется! Футболом ведает в Лукойле засланный с Украины политрук Федун!
13:16 18 мая
Pol Pot
Не, ну я понимаю, подтвердил бы чемпионство в следующем году, дошел бы до полуфинала ЛЧ. Арнольдыч, а щаз то ты о чем и кому советуешь? Да вы попадете ли вообще хотя бы в ЛЕ. Последнее место в группе и в согаз. Арнольдыч, лучший тренер в России это Бердыев
12:27 18 мая
Flamenco
Как на счет Динамо ( Москва )? Какие мы честные)))
12:03 18 мая
Samarafan
Интересная мысль, было бы интересно услышать мысли Алекперова на предмет остаточного ресурса Федуна))
11:54 18 мая
armi
Только что ставший через 16 лет наконец чемпионом уже советует что делать мэтру??? Ну-ну. ДЭБИ___ЛОИД!
11:47 18 мая
marksan
Началось! Федун! Ты Усманову расскажи, что надо делать с Арсеналом!
11:46 18 мая
shpasic
я так смотрю, у космонавта из соседней галактики появился конкурент по знанию АПЛ))
11:33 18 мая
abs68
по логике Федуна - он тоже выработал свой ресурс, пора уходить
11:24 18 мая