Леонид Федун: "Не стал бы так долго держать Венгера в "Арсенале". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:18 18 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Не стал бы так долго держать Венгера в "Арсенале"

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Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что не болеет ни за какую команду, кроме красно-белых. Хотя, по словам руководителя, раньше ему нравился лондонский "Арсенал".

— За какую команду вы болеете, помимо "Спартака"? 

— Сейчас такой команды нет. Но когда-то мне нравился лондонский "Арсенал". Кстати, тоже красно-белый. 

— Смогли бы держать главного тренера так долго, как держат Арсена Венгера в "Арсенале"? 

— Наверное, нет. За такое большое количество времени человек неминуемо вырабатывает свой ресурс. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4258750

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КОММЕНТАРИИ (11)
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miker65

Ньютона еще уволь. Тот всего три закона механики открыл. А ведь мог бы напрячься и еще парочку -троечку забацать. И Льва Толстого тоже отлучи из школьной программы. Сачок он, Лёва! Всего три скушных романа наскрябал пером. И Эйнштейна из почетных академиков выгони. Тот так и не дописал общую теорию поля. И камер-юнкера Пушкина опусти на Землю. Этот хвастун памятник себе видишь ли воздвиг нерукотворный. Вот купи его памятник на улице Тверской и закопай у себя в огороде. А свой поставь на место поэта-негра(прошу пардону - афроамериканца-азиата) в форме гладиатора. Ты же великий Спартак чемпиёном недавно сделал.

03:39

ростовский свин

ну теперь федун - может считать себя великим управленцем_)

13:33 18 мая

Pol Pot

Он ВагиТ, а не Вагиз

13:24 18 мая

marksan

Samarafan_____ Вагиз Алекперов футболом не интересуется! Футболом ведает в Лукойле засланный с Украины политрук Федун!

13:16 18 мая

Pol Pot

Не, ну я понимаю, подтвердил бы чемпионство в следующем году, дошел бы до полуфинала ЛЧ. Арнольдыч, а щаз то ты о чем и кому советуешь? Да вы попадете ли вообще хотя бы в ЛЕ. Последнее место в группе и в согаз. Арнольдыч, лучший тренер в России это Бердыев

12:27 18 мая

Flamenco

Как на счет Динамо ( Москва )? Какие мы честные)))

12:03 18 мая

Samarafan

Интересная мысль, было бы интересно услышать мысли Алекперова на предмет остаточного ресурса Федуна))

11:54 18 мая

armi

Только что ставший через 16 лет наконец чемпионом уже советует что делать мэтру??? Ну-ну. ДЭБИ___ЛОИД!

11:47 18 мая

marksan

Началось! Федун! Ты Усманову расскажи, что надо делать с Арсеналом!

11:46 18 мая

shpasic

я так смотрю, у космонавта из соседней галактики появился конкурент по знанию АПЛ))

11:33 18 мая

abs68

по логике Федуна - он тоже выработал свой ресурс, пора уходить

11:24 18 мая