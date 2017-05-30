Леонид Федун: "Месси или Роналду? Роббен!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эфире программы "Все на футбол" заявил, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника "Баварии" Арьена Роббена или нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Также руководитель назвал лучшим игроком всех времен Эдуарда Стрельцова.

– Кого бы хотел видеть в "Спартаке"? Роббена, но лет на пять моложе, – сказал Федун. – Или Мбаппе. Месси или Роналду? Роббен!

Кто лучший игрок всех времен - Эдуард Стрельцов! Я видел, как он играл. Это осталось в памяти.

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