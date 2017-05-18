12:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Лучший российский тренер на данный момент? Слуцкий"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун считает Леонида Слуцкого лучшим российским футбольным тренером из ныне действующих. По его словам, наставник может попробовать себя в зарубежных клубах.

- Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий - это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России, - цитирует ТАСС Федуна.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4261417

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КОММЕНТАРИИ (1)
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victor

Еще раз понял, что Федя ничего не знает про футбол :-) Физрук - хороший тренер ?!

12:40