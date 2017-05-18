Леонид Федун: "Лучший российский тренер на данный момент? Слуцкий"

Владелец "Спартака" Леонид Федун считает Леонида Слуцкого лучшим российским футбольным тренером из ныне действующих. По его словам, наставник может попробовать себя в зарубежных клубах.

- Наверное, это не очень понравится нашим болельщикам, но Леонид Слуцкий - это хороший тренер. У него есть все, чтобы попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Он доказал это, работая много лет в России, - цитирует ТАСС Федуна.