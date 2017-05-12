Леонид Федун: "Луческу нужно время"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" высоко оценил квалификацию Мирчи Луческу. Также он отметил, что румынского специалиста не оказалось в его команде в том числе по причине финансового fair play.

– Говорят, что вы некоторое время назад встречались с Мирчей Луческу по поводу "Спартака". Не уверены, правда, что во время истории с Бердыевым и Каррерой.

– Это было раньше.

– Сейчас, наверное, удовлетворены, глядя на то, как у румына "получается" в "Зените"?

– Знаете, Луческу – великолепный тренер, добился уникального результата для "Шахтера". Клуб условно купил игроков на 200 миллионов, а продал их на 300. Но ему нужно время для того, чтобы отстроить команду, полномочия, чтобы заниматься трансферной политикой.

– В Петербурге он этого не имеет?

– Это вы у "Зенита" спросите. Понятно, что Жулиану и Халк – футболисты разного потенциала. Витсель и Эрнани – тоже. Но мы с ним встречались. Было понятно, что Луческу тот, кто готов играть на длинной дистанции. Но в то время понимал, что не смогу заниматься массовой закупкой бразильцев. Уже существовал финансовый фейр-плей. А еще мы заканчивали возведение стадиона – нужно было закрывать долги. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)