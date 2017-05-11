Леонид Федун: "Каррере было важно завоевать симпатию трибун"

Владелец "Спартак" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о трудностях, с которыми красно-белые столкнулись по ходу сезона. Также руководитель поблагодарил болельщиков за поддержку.

– По ходу этого сезона не возникали в какой-то момент опасения, мол, что-то пошло не так?

– Непростой период – с момента снятия Аленичева и до окончательного утверждения Карреры. Вы сами знаете, что тогда происходило… Очень трудный отрезок – серьезное давление со стороны болельщиков, СМИ. Вы, кстати, меня поддержали, за что спасибо. Было очень важно дать Массимо возможность "раскрутиться", завоевать симпатии трибун – ведь после того, как подобное происходит, работать гораздо легче.

Одно дело, когда на "Крылья" на "Открытие Арену" приходит 19 тысяч, и совсем другое – 42 тысячи на "Томь". Это чрезвычайно весомый фактор – наконец "заработал" стадион, ведь когда тебя гонят вперед 30-40 тысяч, это большая дополнительная мотивация. И те голы, что "Спартак" забивал в концовках домашних встреч, конечно, эффект арены, эффект наших фанов. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)