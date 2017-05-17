Леонид Федун: "Каррера останется в "Спартаке" на будущий год"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что главный тренер Массимо Каррера не покинет команду и продолжит работу с ней в сезоне-2017/18.

- Все слухи о его неопределенном будущем - ерунда, - цитирует ТАСС Федуна. - Уверен, Каррера останется в "Спартаке" на будущий год.

Предложим ли тренеру новый контракт на улучшенных условиях? Это наша внутренняя кухня, я такое раскрывать не буду.

В чем феномен Карреры? Это прекрасная тренерская школа, которую он прошел с Антонио Конте. Каррера сам по себе очень амбициозный человек. Плюс, конечно, везучесть, которая в его профессии просто необходима.