Леонид Федун: "Карпин? Ошибкой был его возврат"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" подчеркнул, что не разочаровался ни в одном специалисте, возглавлявшем при нем команду. Также он отметил, что Валерий Карпин должен был сделать красно-белых чемпионами в 2009 году, и эта неудача стала трагедией.

– В "Спартаке" при вас сменилось много тренеров. Скажите, кто из них стал главной ошибкой, а кто не раскрыл свой потенциал?

– Не могу сказать, что я в ком-то разочаровался. Старков выжал из команды все, что можно. Когда сыграли вничью с "Локомотивом" и взяли мое первое серебро, это было супер. С учетом того, что "Локо" являлся действующим чемпионом. Потом второе место уже никак не воспринималось. Но проблема в том, что была создана такая система, которая заставляла тренера выкладываться на сто процентов. И не все это выдерживали. Как правило, держались год. После этого люди теряли драйв – приходилось их менять.

– Карпин – тоже не ошибка?

– Нет. Ошибкой был его возврат. Валерий должен был стать чемпионом в 2009 году, к этому вел команду. То, что не взяли титул – трагедия. Моя и Карпина. Потом привели Эмери. Но главным промахом Карпина стало то, что он вновь попытался вскочить в эту лодку. Этого нельзя было делать. А я дал слабину. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)