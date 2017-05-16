Леонид Федун: "К чемпионству "Спартака" выпустили специальное пиво с портретом Карреры"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "RT" отметил, что клубу в плане маркетинга есть, куда расти. Тем не менее, по словам руководителя, с точки зрения мерчендайзинга красно-белые являются лидерами.

– Несмотря на приятные моменты, маркетологи со стажем отметили, что "Спартак" оказался не готов к триумфу. На клубном сайте привычный дизайн без чемпионских радостных обоев или флэш-роликов, в официальном магазине не появилось новых футболок, поло и шарфов, а менеджеры и пиарщики не договорились с компаниями-спонсорами о рекламных роликах, которые были способны как принести клубу новых болельщиков, так и им заработок. Иными словами, в клубе не воспользовались шумихой, на которой можно было заработать.

– Всегда есть, куда расти, но с точки зрения мерчендайзинга и работы со спонсорами я тоже считаю наш клуб лидером. У "Спартака" есть реальные спонсоры, а не назначенные теми или иными руководителями. Когда будем подводить итоги за первое полугодие, увидим, на сколько выросли продажи билетов и атрибутики. Но на следующий сезон должны продать много абонементов и лож, а это основной источник дохода. А так могу сказать, что один из наших спонсоров к чемпионству "Спартака" выпустил специальное пиво с портретом Карреры. Будут и другие активности.