Леонид Федун: "Изначально приглашал Карреру с мыслями о том, что он может стать спасательным кругом для команды"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что изначально думал о том, что Массимо Каррера может стать главным тренером команды. При этом он подчеркнул, что итальянец не знал об этом.

– Как шли переговоры с итальянцем уже после увольнения Аленичева?

– Партия сказала: "Надо", комсомол ответил: "Есть!". Понятно, что второму тренеру стать первым всегда почетно. Массимо подошел к делу профессионально. Поначалу его брали на день, на два, на три. А уж когда пошло, и ребята сказали, что это супертренер, то ударили по рукам.

– После срыва переговоров с Бердыевым и назначением Карреры прошло время. Вы искали кого-то еще?

– Нет. Повторю, я изначально приглашал Карреру с мыслями о том, что он может стать спасательным кругом для команды. Пусть это, возможно, и не совсем правильно.

– А он об этом знал?

– Конечно, нет. Каррера об этом не думал. Итальянец – великолепный тренер защитников и готов был заниматься этой работой. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)