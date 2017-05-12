Леонид Федун: "Изначально приглашал Карреру с мыслями о том, что он может стать спасательным кругом для команды"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что изначально думал о том, что Массимо Каррера может стать главным тренером команды. При этом он подчеркнул, что итальянец не знал об этом.
– Как шли переговоры с итальянцем уже после увольнения Аленичева?
– Партия сказала: "Надо", комсомол ответил: "Есть!". Понятно, что второму тренеру стать первым всегда почетно. Массимо подошел к делу профессионально. Поначалу его брали на день, на два, на три. А уж когда пошло, и ребята сказали, что это супертренер, то ударили по рукам.
– После срыва переговоров с Бердыевым и назначением Карреры прошло время. Вы искали кого-то еще?
– Нет. Повторю, я изначально приглашал Карреру с мыслями о том, что он может стать спасательным кругом для команды. Пусть это, возможно, и не совсем правильно.
– А он об этом знал?
– Конечно, нет. Каррера об этом не думал. Итальянец – великолепный тренер защитников и готов был заниматься этой работой. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)
Andrey6201
Балаболка забалаболилась
21:38
Revelator78
Ну похоже по играм с КС и Ростовом, видимо он хороший тренер защитников!...... А вот история с Томью, Анжи, Теми же мертвыми Крыльями, Оренбургом - это багаж Карреры. В ЛЧ огребем похоже, и от Динамо Загреб, и от Боавишты. Я у же не говорю про 1 корзину.
21:38
marksan
Полный бред! Празднование у политрука затянулось, однако!
21:23