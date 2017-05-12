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Леонид Федун: "Изначально приглашал Карреру с мыслями о том, что он может стать спасательным кругом для команды"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что изначально думал о том, что Массимо Каррера может стать главным тренером команды. При этом он подчеркнул, что итальянец не знал об этом.

 
Четверг. Москва. Офис "ЛУКОЙЛа". Леонид ФЕДУН подписывает чемпионский номер "СЭ".Леонид Федун: "Тренер – это не 10 процентов, а все 100!"

– Как шли переговоры с итальянцем уже после увольнения Аленичева?

– Партия сказала: "Надо", комсомол ответил: "Есть!". Понятно, что второму тренеру стать первым всегда почетно. Массимо подошел к делу профессионально. Поначалу его брали на день, на два, на три. А уж когда пошло, и ребята сказали, что это супертренер, то ударили по рукам.

– После срыва переговоров с Бердыевым и назначением Карреры прошло время. Вы искали кого-то еще?

– Нет. Повторю, я изначально приглашал Карреру с мыслями о том, что он может стать спасательным кругом для команды. Пусть это, возможно, и не совсем правильно.

– А он об этом знал?

– Конечно, нет. Каррера об этом не думал. Итальянец – великолепный тренер защитников и готов был заниматься этой работой. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andrey6201

Балаболка забалаболилась

21:38

Revelator78

Ну похоже по играм с КС и Ростовом, видимо он хороший тренер защитников!...... А вот история с Томью, Анжи, Теми же мертвыми Крыльями, Оренбургом - это багаж Карреры. В ЛЧ огребем похоже, и от Динамо Загреб, и от Боавишты. Я у же не говорю про 1 корзину.

21:38

marksan

Полный бред! Празднование у политрука затянулось, однако!

21:23