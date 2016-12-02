Леонид Федун: "И "Спартак" чемпионом хочу видеть, и чтобы баррель сто стоил"

Владелец "Спартака", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун подчеркнул, что руководство красно-белых уверено в правильности направления работы, выбранного главным тренером команды Массимо Каррерой. По его словам, поражение спартаковцев от "Крыльев Советов" (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России связано с усталостью игроков.

"Конечно, поражение от "Крыльев" тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего - психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах. Мы уверены, что Каррера все делает правильно, надеемся на усиление в трансферное окно и продолжаем двигаться дальше", - приводит ТАСС слова Федуна.

На вопрос, что бы он выбрал - чемпионство "Спартака" или повышение стоимости барреля нефти до ста долларов, - Федун ответил: "И "Спартак" чемпионом хочу, и чтобы баррель сто стоил".