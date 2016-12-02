Леонид Федун: "И "Спартак" чемпионом хочу видеть, и чтобы баррель сто стоил"

Владелец "Спартака", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун подчеркнул, что руководство красно-белых уверено в правильности направления работы, выбранного главным тренером команды Массимо Каррерой. По его словам, поражение спартаковцев от "Крыльев Советов" (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России связано с усталостью игроков.
"Конечно, поражение от "Крыльев" тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего - психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах. Мы уверены, что Каррера все делает правильно, надеемся на усиление в трансферное окно и продолжаем двигаться дальше", - приводит ТАСС слова Федуна.
На вопрос, что бы он выбрал - чемпионство "Спартака" или повышение стоимости барреля нефти до ста долларов, - Федун ответил: "И "Спартак" чемпионом хочу, и чтобы баррель сто стоил".
Андрей Палыч 1979
blue-white-а я вот думаю,что профессиональные футболисты,игроки сборных,ставящие перед собой максимум и получая за свою работу огромные деньги,просто обязаны переносить физические и психологические нагрузки.Должны быть готовы играть по две игры в неделю как в ведущих чемпионатах.Должны быть готовы к давлению прессы и т.д.
17:41
"bluе-whitе"
Вопреки - ты Миллеру напиши, а копию президенту страны))))
17:33
"bluе-whitе"
Вопреки - ты Миллеру напиши, а копию Путину))))
17:28
Вопреки
.... Какая разница Газпром или Лукойл - беспредельничают и там и там. Акцизы понятны, но почему таким решалам, жирующим на народное достояние (недра... газ нефть... принадлежат народу...Конституция), Президент и Правительство позволяют покрывать свои расходы за счет стариков, молодых семей, малоимущих... В какой нефте-газо-добывающей Стране в мире цены на топливо такие высокие для своих граждан, подскажете мне ? Почему только в нашей Стране позволяют наживаться кучке решал вопреки положениям основного документа (Конституции) России ? Или все в доле ??? Грустно, уважаемые !
17:28
"bluе-whitе"
Андрей Палыч 1979- я думаю это когда на тебя морально давят, в данном случае по Спартаку: 15 лет без титулов, проиграли АЕКу, впервые за долгое время выиграли первый круг, тут еще и вбросы пошли - то Каррера уходит, то Селихова взяли, то Мемфиса, то Самедова, все эти судейские скандалы(при чем не в пользу Спартака) и так каждый день. Да еще матч этот с Крыльями - то ли состоится, то ли нет, перенесут на весну, или не перенесут. Все эти победы по 1:0 тоже дорогого стоят. Динамо от этого очень пострадало. До сих пор не пойму - чем помешал Кобелев? Убрали его - результат на лицо! Психология это намного круче)))).
17:27
Вопреки
Акцизы понятны, но почему таким решалам, жирующим на народное достояние (недра... газ нефть... принадлежат народу...Конституция), Президент и Правительство позволяют покрывать свои расходы за счет стариков, молодых семей, малоимущих... В какой нефте-газо-добывающей Стране в мире цены на топливо такие высокие для своих граждан, подскажете мне ? Почему только в нашей Стране позволяют наживаться кучке решал вопреки положениям основного документа (Конституции) России ? Или все в доле ??? Грустно, уважаемые !
17:13
Андрей Палыч 1979
blue-white-а ты как думаешь,откуда берётся психологическая усталость?Она приходит в основном от физических нагрузок.
17:05
"bluе-whitе"
Еще один умник нарисовался. пенсионерам цена на бензин 95 совсем по одному месту, а вот цены на газ, который подведен в дома и квартиры ГазПром определяет. Лукойл что-то около 70% добытого газа в ГазПром продает)))) Лишь бы что-то ляпнуть, лишний раз подчеркнуть свою полную безграмотность))))
17:04
Вопреки
Оборзела уже "семья" федуновская... Все за счет народа обогощаются - литр бензина 95 на Лукойле уже за 40 перевалил, и еще хочет Федун, усиления Спартаку обещает. И всех все устраивает - Правительство и Президент России молчат, как будто зарплаты и пенсии в Стране растут такими же темпами, как цены на топливо и газ, а на индексации пенсий и пособий, со слов Медведева денег НЕТ. Нет слов, да ? Но вы там держитесь
16:54
pravovernyj
Насколько известно, барель - это уже из области фантастики.
16:45
"bluе-whitе"
Андрей Палыч 1979 - тяжело соображаешь? или не понимаешь разницу между физической и психологической усталостью?))
16:42
ВСЕНАМАЧТУ
Паснаход Xen1um, сам себя убеждаешь, одыкват. Самара это начала конца. 16:07........НЕ ДУМАЮ ЧТО СПАРТАК 2 РАЗА ПОДРЯД ПРОИГРАЕТ........ВСЕ ДЕНЬГИ НА СПАРТАК.........
16:35
Андрей Палыч 1979
А от чего они устали?Из ЛЕ вылетели сразу,из кубка тоже вылетели.И катают один раз в неделю,при этом спокойно готовясь к следующей игре без всяких напряг.Простимулируй Федун их всех перед новогодними праздникам-они же так устали морально!!!5 месяцев назад только из отпуска вышли и сейчас снова в Дубаи путёвки взяли!Позорище!
16:28
armi
Вопрос будет ли Спартак чемпионом решится повышением стоимости барреля нефти!!!!!!
16:20
armi
Хочу, чтобы баррель стоил сто. - Вот и ответ на вопрос будет ли Спартак чемпионом: надо просто большое количество маней или хотя бы как у Зенита.
16:18
Паснаход
Xen1um, сам себя убеждаешь, одыкват. Самара это начала конца.
16:07
Xen1um
Паснаход, позор это тот бред который ты тут пишешь, но видимо для тебя это норма
15:56
biggp1
и с ёлки слезть и ж.о.п.у не ободрать.. хотелку отрастил недеццкую
15:53
Паснаход
Xen1um, я не плачу, я гневлюсь, дурень. Это вам надо навзрыд, 15 лет позора.
15:50
Xen1um
Паснаход, поплачь поплачь, может легче станет
15:46
Паснаход
Нас рали на коэффициент УЕФА и как баба-нахлебница занимаются только собой!
15:36
Der23St545
Жорик Вартанов DAVI SVININU! ЗА ВСЁ БЕРЁТСЯ, ДА НИЧЕГО НЕ УДАЁТСЯ!_____________ страшно представить насколько вы богатый человек чтоб говорить о Федуне что у него ничего не удается) похвалитесь своими успехами // Это когда грабеж стал успехом?
15:32
Der23St545
Блудный Свин какой же он ограниченный... ну вот как такие тупые нувориши правят народными природными ресурсами? КАК?! // Так воровать - не строить
15:29
Der23St545
lordblack Леонид, спасибо Вам за все! За стадион, за академию, за баку, за Карреру! Верим в Команду! // И премируем путевкой в солнечный Магадан!
15:27
Олег_Москва
Наверное, обидно, когда ни одно желание не может сбыться априори:)) лучше уж не мечтать... хорошо хоть баррель пока по 50, а СпаМ не вылетел пока в первую лигу:)
15:26
Блудный Свин
какой же он ограниченный... ну вот как такие тупые нувориши правят народными природными ресурсами? КАК?!
15:26
lordblack
базу*
15:21
lordblack
Леонид, спасибо Вам за все! За стадион, за академию, за баку, за Карреру! Верим в Команду!
15:21
Жорик Вартанов
купи Федун, 3-4 игроков уровня Фернандо, продай Лоренсо, Попова, Маурисиу, Ромуло, купи, ну куууупииии
15:20
Жорик Вартанов
DAVI SVININU! ЗА ВСЁ БЕРЁТСЯ, ДА НИЧЕГО НЕ УДАЁТСЯ!_____________ страшно представить насколько вы богатый человек чтоб говорить о Федуне что у него ничего не удается) похвалитесь своими успехами
15:19