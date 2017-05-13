Леонид Федун: "Глушаков пообещал, что "чудо-напитка" на всех хватит"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "Вечерний Ургант" рассказал о том, как праздновал завоевание чемпионства. По словам полузащитника, он взял "чудо-напиток" и поехал на "Открытие Арену", чтобы разделить радость с болельщиками красно-белых, но там никого не было.

– Я приехал на стадион, взял чудо-напиток, гитару, хотел отметить, – сказал Глушаков. – Но никого там не было. Потом уехал. Минут через 15 около стадиона было тысячи две болельщиков.

– Он сначала пообещал, что у него целая банка, которой на всех хватит, - заметил владелец красно-белых Леонид Федун, который стал гостем программы вместе с игроком.

- Это бы чудо-напиток, - продолжил Глушаков. - Настойка ростовская. Самогон. Мне его передают из Миллерово.

Напомним, "Спартак" стал чемпионом впервые с 2001 года. Победа красно-белых в турнире была оформлена после того, как в прошлое воскресенье "Зенит" на своем поле уступил "Тереку".