Леонид Федун: "Финансовый fair play - это гетто для слабых и растущих клубов"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что финансовый fair play не позволит красно-белым серьезно усилиться перед Лигой чемпионов. По его словам, такие ограничения, которые ввел УЕФА, не позволяют расти развивающимся клубам.

- Команда, которая сейчас есть в "Спартаке", уже готова стать командой-династией?

- Об этом нельзя говорить. Спорт высших достижений - это такая вещь, как у Высоцкого: "Лишь мгновенье ты на верху, а потом стремительно падаешь вниз". Естественно, команда должна развиваться, должна укрепляться, должны приходить новые игроки.

- Их много будет летом?

- К сожалению, много не получится по той простой причине, что существуют очень жестокий финансовые ограничения, введенные УЕФА - это финансовый fair play. Вы видели, как проходила ситуация с "Динамо", какие штрафы получали наши другие клубы. К сожалению, больше, чем мы зарабатываем, мы тратить не можем.

- Вы противник финансового fair play?

- Это все искусственно. Ввели гетто для слабых и растущих клубов. Сказали, вы в этом гетто будете находиться вечно, а вот большие клубы, которые получают большие доходы, могут покупать больших игроков - они будут отдельной кастой. Вот это фактически сделали.

- Есть ли какой-нибудь путь для наших клубов?

- Есть. Это путь "Аякса", который прошел и, дай Бог, чтобы он выиграл Лигу Европы. Это воспитание своих талантов. Воспитание русских игроков. Именно поэтому я начал вкладываться в школу. Потом мы создали команду "Спартак-2", которая при желании могла бы выйти в премьер-лигу, если поставить такую задачу. Как только мы увидим, что молодые игроки достигнут такого уровня, что они будут конкурентоспособны не только на уровне первой лиги, но и высшей лиги, тогда появится шанс прорваться наверх.