Леонид Федун: "Чемпионство "Спартака" снилось не раз"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что до этого так часто общался с журналистами по спортивным поводам только в начале своей работы с клубом. Красно-белые в этом сезоне впервые за 16 лет завоевали чемпионский титул.

- По спортивным поводам никогда не общались с журналистами, как сейчас?

- Только в начале своей карьеры, как руководитель футбольного клуба, второе место в 2005 году и когда надо было заниматься реформированием футбола.

- За это время, что "Спартак" оставался без титулов, вам когда-нибудь снилось это чемпионство? Представляли его или старались не думать об этом?

- И не раз. Если у тебя нет мечты, то нет необходимости заниматься какой-либо деятельностью. Тем более спортивной деятельностью. Без мечты, без цели - спорт не возможен.

- Вы говорили, что 7 мая самый выстраданный день в вашей жизни. За эти годы были дни, когда хотелось хлопнуть дверью? Вас и критиковали много. Наверняка обидно было.

- Не то слово! Конечно. Но это только эмоции. Я не мог допустить, что не выполнив задачу, которую поставил, не реализовав мечту для миллионов болельщиков, я был не в праве пойти на предательство и отступить.

- Какое было самое жестокое разочарование за эти годы?

- Их была масса. Были крупные поражение. Было обидное поражение, например, от ЦСКА на своем стадионе, совершенно не мотивированное. Были потери титулы в 2006 и 2009 году, когда мы были достойны, но всякие обстоятельства, которые были вне "Спартака" не позволяли это получить. Естественно, что этот титул выстраданный, как мною, так и нашими болельщиками, многие из которых уже родились и заканчивали школу, не видя чемпионств.