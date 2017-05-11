Леонид Федун: "Чемпионство "Спартака" - действительно облегчение"

Владелец "Спартак" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о первых эмоциях после чемпионства красно-белых. Руководитель отметил, что испытал облегчение, когда его команда завоевала первый за 16 лет титул.

– Назвать это чемпионство "Спартака" незаслуженным не поворачивается язык…

– Поворачивается.

– У кого?

– У Червиченко.

– Хорошо, почти ни у кого. И первый вопрос такой: сразу после того, как стало ясно, что золото у красно-белых, вы сказали: "Испытываю огромное облегчение". Поясните, пожалуйста, что имели в виду и какие эмоции возникли у вас сразу после окончания матча "Зенит" – "Терек"?

– Это действительно облегчение. Я стал акционером клуба в 2003-м, в следующем году выкупил контрольный пакет акций. На протяжении этого времени не раз казалось: вот он, титул, совсем рядом. Вы помните, что в 2006-м и 2009-м мы находились совсем близко от него – и только ряд субъективных причин не позволили "зацепить" чемпионство. А дальше настала очень тяжелая полоса связанная с тем, что начался один финансовый кризис, за ним – другой, последовали большие траты на строительство стадиона, вброс огромных средств со стороны людей, которых уже нет в футболе – рынок постоянно "вздергивался" и все это вкупе не давало достичь результата. Плюс разного рода неспортивные моменты, как, например, та самая история с Веллитоном (показывает на фотографию на стене, где бразилец идет лоб в лоб на вратаря ЦСКА Акинфеева. –Прим. "СЭ").

Все это, конечно, давило. Болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Помню, как мучился несколько лет, что не можем обыграть ЦСКА – и после победного гола Баженова тоже испытывал облегчение. Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами – хотя бы потому, что "Спартак" усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов и постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение. Даже не радость. Чувство такое: "наконец-то это произошло". (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)