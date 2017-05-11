Леонид Федун: "Чемпионство – это как сходить в горы"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун заявил, что весь чемпионат получился сложным для команды. Завоевание титула он сравнил с восхождением в гору.

– Общались с Каррерой на базе после завоевания титула?

– Все нормально, обо всем узнаете. Были слова радости. Такие поводы всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу.

– 7 мая, когда "Спартак" стал чемпионом, самый счастливый день в вашей жизни?

– Самый счастливый – когда рождались мои дети, а этот – один из самых счастливых. По-крайней мере, самый долгожданный и выстраданный.

– Путь к чемпионству получился через тернии к звездам?

– Быстрее не получилось. К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы.

– Самый сложный момент в сезоне?

– Весь чемпионат был сложным.

– Когда поняли, что своего не упустите? В матче с ЦСКА вы сидели с непроницаемым лицом.

– Это я успокоительного наелся.

– Что чувствует человек, ставший спустя 16 лет чемпионом?

– Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползешь, скребешься, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что все. Смотришь – а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди.

– Как изменится команда к этому турниру?

– Этим будем заниматься.

– Болельщики волнуются. Мол, Леонид Арнольдович выиграл чемпионство и потихоньку будет отходить от дел. Что скажете?

– Вы меня знаете. Если в то время я не успокоился, то сейчас тем более.

– Какая у вас цель на Лигу чемпионов?

– Как правильно сказал Каррера, сыграть в ту силу, в которую мы можем.

– РФС выделяет "Спартаку" 40 золотых медалей. Будет ли клуб дозаказывать еще?

– Будет больше, мы закажем.

– Какие празднования планируете по случаю победы?

– Все узнаете. Завтра встречаюсь с администрацией, будем решать. (Сергей АСТАХОВ)