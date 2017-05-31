Леонид Федун: "Было ощущение, что "Спартак" не готов биться за Аленичева"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что вылет команды из Лиги Европы в прошлом сезоне стал лишь поводом к отставке Дмитрия Аленичева с поста главного тренера. По его словам, причины были не только в поражении от АЕК.

- Тричковски поменял Аленичева на Карреру? Думаю, зря вы привязываете смену тренера к одному конкретному матчу, - заявил Федун в эфире передачи "Все на футбол". - На самом деле все было прозаичнее и гораздо сложнее. Нужен был повод. Но в целом вопрос определялся не этим, а той системой, которая есть в команде. И готова ли команда биться за главного тренера. Было ощущение, что не готова.