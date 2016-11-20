Лапочкин не удалил Йовичича, толкнувшего судью

На 5-й компенсированной минуте второго тайма матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не удалил полузащитника гостей Бранко Йовичича. Игрок пермяков, выражая недовольство решением судьи, толкнул его правой рукой. (Александр БОБРОВ)
valeri.scharapov
Рефери работал по запланированному сценарию.Хорошо,что матч закончился без рукоприкладства.Неужели люди, отвечающие за судейство матчей, совершенно ничего не видят!? А ведь у них есть и знания, и опыт.
19:47
tarkys
В этом эпизоде судья тюфяк
19:32
alex221083
Судья норм отработал! Концовка была нервная, но он справился!
19:26
Монте-Кристо (Мститель) .
Надо было не толкнуть продажного вырожденца, а в рыло его поганое дать.
19:25
merniloskut
Бобров топит за канюшню и не может быть объективным!
19:17