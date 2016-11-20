19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лапочкин не удалил Йовичича, толкнувшего судью

"Спартак" - "Амкар".
"Спартак" - "Амкар".
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На 5-й компенсированной минуте второго тайма матча 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не удалил полузащитника гостей Бранко Йовичича. Игрок пермяков, выражая недовольство решением судьи, толкнул его правой рукой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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valeri.scharapov

Рефери работал по запланированному сценарию.Хорошо,что матч закончился без рукоприкладства.Неужели люди, отвечающие за судейство матчей, совершенно ничего не видят!? А ведь у них есть и знания, и опыт.

19:47

tarkys

В этом эпизоде судья тюфяк

19:32

alex221083

Судья норм отработал! Концовка была нервная, но он справился!

19:26

Монте-Кристо (Мститель) .

Надо было не толкнуть продажного вырожденца, а в рыло его поганое дать.

19:25

merniloskut

Бобров топит за канюшню и не может быть объективным!

19:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ