Лапочкин не удалил Йовичича, толкнувшего судью

На 5-й компенсированной минуте второго тайма матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" арбитр Сергей Лапочкин ошибочно не удалил полузащитника гостей Бранко Йовичича. Игрок пермяков, выражая недовольство решением судьи, толкнул его правой рукой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"