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La Stampa: зарплата Карреры в "Спартаке" - 1,5 миллиона евро за сезон

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Издание La Stampa, опубликовавшее сегодня интервью с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, предположило, что зарплата 52-летнего итальянского специалиста составляет 1,5 миллиона евро за сезон. При этом контракт бывшего ассистента Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии с московским клубом рассчитан до 2018 года.

Напомним, Каррера вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева после чемпионата Европы-2016 – он был приглашен как специалист по работе с защитниками. После отставки Аленичева из-за поражения АЕК из Ларнаки в отборочном турнире Лиги Европы итальянец сначала работал с командой на временной основе, а потом избавился от приставки "и. о.".

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