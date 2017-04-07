Квинси Промес: "Я лидер и ключевой игрок "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что чувствует себя лидером красно-белых. Голландец отметил, что уверенно чувствует себя в атаке команды Массимо Карреры.

– Меня уже неплохо знают в чемпионате России, – сказал Промес в эфире программы "8-16". – Поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Все, что меня интересует, – это победа команды.

В "Спартаке" у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Голландии, но я работаю над этим. В "Спартаке" чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде.