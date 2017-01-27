Квинси Промес: "Я часто бываю печален"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что иногда она бывает в плохом настроение. Однако, по его словам, большую часть времени он счастлив.

– Вы всегда улыбаетесь. Это ваше нутро, или порой вы этой улыбкой скрываете печаль?

– Я часто бываю печален. Но гораздо чаще – счастлив. Играю в футбол, и это само по себе – счастье. О какой еще работе я мог мечтать в жизни? Да, я улыбаюсь. Я здоров, мои ноги в порядке. Однако бывают дни, когда парни в команде видят мою физиономию и понимают: Промес сегодня не в духе. Все мы люди.

Но чаще я бываю в хорошем настроении. Со мной всегда можно шутить, просто болтать – кроме тех редких дней, когда я с той самой физиономией. У меня есть все причины быть счастливым! Прекрасная жена, две дочки, сын у жены в животе... Я вкалываю каждый день на футбольном поле вместе с парнями, которых обожаю. Я занимаюсь делом, которое люблю. У меня есть первая семья, а есть вторая – под названием "Спартак".

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