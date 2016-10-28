Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что самая ценная награда в его коллекции - "Золотой кабан". Данная награда вручается лучшему игроку в сезоне по версии болельщиков.
- Какая награда в вашей карьере самая дорогая?
- Наверное, приз лучшему игроку сезона, который мне подарили болельщики, - "Золотой кабан". Очень приятно было получить эту награду.
- Есть ли у вас коллекция игровых футболок?
- Да, постоянно меняюсь майками с разными футболистами. Последний, кто отдал свою, - игрок сборной Голландии Весли Снайдер. Он, конечно, крутой. Но его футболка принесла мне неудачу. Травмировался в том же матче и выбыл на долгий срок. Так что, пожалуй, выброшу ее.
nedvig
желтый СЭ как обычно из контекста вырывает слова для ажиотажа. пипец какой-то)
12:55
mr.objectivity
В тот же костер, где пинджак Карреры
12:28
Коновалов
КВИНСИ ПРОМЕС: "ВЫБРОШУ ФУТБОЛКУ СНАЙДЕРА"--------- Квинси, ты скажи куда и бомжы подберут всё )))))
12:23