Квинси Промес: "Выброшу футболку Снайдера"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что самая ценная награда в его коллекции - "Золотой кабан". Данная награда вручается лучшему игроку в сезоне по версии болельщиков.

- Какая награда в вашей карьере самая дорогая?

- Наверное, приз лучшему игроку сезона, который мне подарили болельщики, - "Золотой кабан". Очень приятно было получить эту награду.

- Есть ли у вас коллекция игровых футболок?

- Да, постоянно меняюсь майками с разными футболистами. Последний, кто отдал свою, - игрок сборной Голландии Весли Снайдер. Он, конечно, крутой. Но его футболка принесла мне неудачу. Травмировался в том же матче и выбыл на долгий срок. Так что, пожалуй, выброшу ее.