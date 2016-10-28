12:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Выброшу футболку Снайдера"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что самая ценная награда в его коллекции - "Золотой кабан". Данная награда вручается лучшему игроку в сезоне по версии болельщиков.

- Какая награда в вашей карьере самая дорогая?

- Наверное, приз лучшему игроку сезона, который мне подарили болельщики, - "Золотой кабан". Очень приятно было получить эту награду.

- Есть ли у вас коллекция игровых футболок?

- Да, постоянно меняюсь майками с разными футболистами. Последний, кто отдал свою, - игрок сборной Голландии Весли Снайдер. Он, конечно, крутой. Но его футболка принесла мне неудачу. Травмировался в том же матче и выбыл на долгий срок. Так что, пожалуй, выброшу ее.

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http://www.spartak.com/main/news/96117/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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nedvig

желтый СЭ как обычно из контекста вырывает слова для ажиотажа. пипец какой-то)

12:55

mr.objectivity

В тот же костер, где пинджак Карреры

12:28

Коновалов

КВИНСИ ПРОМЕС: "ВЫБРОШУ ФУТБОЛКУ СНАЙДЕРА"--------- Квинси, ты скажи куда и бомжы подберут всё )))))

12:23

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