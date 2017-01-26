21:10 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Вот смотрю на Зобнина с Кутеповым и вижу, насколько это зрелые люди"

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Квинси ПРОМЕС.Квинси Промес: "Сейчас не время уходить из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что дети меняют жизнь мужчины. По его словам, можно увидеть разницу между человеком с детьми и без детей..

- Вот вы спрашиваете, как я чувствую себя в 25. Когда я разговариваю с некоторыми ребятами постарше – понимаю, что ментально взрослее их. Мои дети изменили меня. Я превратился в мужчину. Как я могу теперь тусоваться целый день?! Теперь я знаю, чего хочу. Такими меня сделали дети и жена – единственная женщина, которую я буду любить и желать до конца моей жизни.

Вот смотрю на Зобнина с Кутеповым. Они совсем молодые – и у них тоже семьи, дети. И я вижу, насколько это зрелые люди. По тому, как они ведут себя и в игре, и в раздевалке, и за пределами поля. Поверьте, можно увидеть разницу между человеком с детьми и без детей.

Полностью интервью Промеса

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