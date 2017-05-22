Квинси Промес: "В Голландии, как и в России, есть сильные молодые игроки. Нужно дать им время"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что не знает, почему сборная Голландии стала неудачно выступать на международной арене. Футболист отметил, что и в его стране, и в России, есть хорошие молодые игроки, которым нужно дать время для развития.

– Почему в Голландии сейчас слабое поколение? Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал, – отметил Промес в программе "Тотальный разбор". – В каждом поколении сборной всегда были сильные игроки, играли на самом высоком уровне в Европе. Сейчас есть небольшой провал, но есть хорошие молодые игроки.

Нужно учиться, перенимать опыт. В конечном итоге все будет хорошо. В чемпионате Голландии есть много сильных молодых игроков, как и в России. Нужно только дать им время.