Квинси Промес: "Спасибо болельщикам за сказочную поддержку"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку. Красно-белые провели последний матч в 2016 году, обыграв "Рубин" в 17-м туре премьер-лиги со счетом 2:1 и обеспечив лидерство в турнире с пятиочковым отрывом от "Зенита".

– Спасибо всем болельщикам за сказочную поддержку в этом году! – написал на своей странице в Instagram Промес.