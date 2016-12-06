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Квинси Промес: "Спасибо болельщикам за сказочную поддержку"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку. Красно-белые провели последний матч в 2016 году, обыграв "Рубин" в 17-м туре премьер-лиги со счетом 2:1 и обеспечив лидерство в турнире с пятиочковым отрывом от "Зенита".

– Спасибо всем болельщикам за сказочную поддержку в этом году! – написал на своей странице в Instagram Промес.

 

" Thanks to all the fans for the amazing support this year! " #QP10 🔴⚪

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 6 2016 в 3:17 PST

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

...Все животные равны, но некоторые - равнее. Все как в ситуации с допингом.

15:46

spetrov

...И еще раз возвращаясь к обсуждениям недельной (млм чуть более) давности - а я вам с самого начала говорил, что подобные эпизоды тянут на желтую, не больше. Но у нас получилось, как и ожидалось - избранных наказали, а дальше опять кто в лес, кто по дрова. Жить по-новому никто не стал.

15:44

spetrov

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что КДК не имеет права наказывать полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса за удар защитника казанского «Рубина» Тараса Бурлака. «КДК не имеет права наказывать Промеса, поскольку арбитр увидел данный эпизод и оценил его, предъявив игроку желтую карточку». БРАВИСИМО!

15:37

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Материалы других СМИ