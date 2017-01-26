Квинси Промес: "Сделал татуировку "Я верю в Бога", потому что люблю Россию!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю Рабинеру рассказал про свою новую татуировку с надписью "Я верю в Бога". По словам голландца, он ее набил потому, что любит Россию.

​– Если вы заметили, я люблю татуировки, – охотно поддержал тему Квинси. – На моем теле их полным-полно. И в какой-то момент подумал вот о чем. Я говорю по-русски, но не очень хорошо. При этом повторял и буду повторять: Москва – мой дом. Но не могу в полной мере выразить это в словах.

И вот я подумал: что могу сделать, чтобы показать, что считаю себя частью российской жизни? Вот и решил написать текст по-русски на своем теле. Чтобы он остался со мной навсегда. Он зафиксирует то, что я до конца своих дней не забуду этого времени. Татуировку с этими словами – "Я верю в Бога" – всегда хотел сделать, и раньше думал написать их по-английски. А потом решил: нет, пусть будет по-русски. Я люблю Россию!

Хожу в церковь с момента своего рождения – с мамой, очень религиозным человеком. У нас и у вас почти одинаковая религия, различия есть, но мы веруем в Христа. Сейчас у меня недостаточно времени, чтобы регулярно ходить в церковь. Но я общаюсь с Богом напрямую. Молюсь каждый день, и он – со мной. И одной из своих сильных сторон как личности считаю то, что по-настоящему верю во что-то большее, чем то, что есть здесь, на Земле.

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