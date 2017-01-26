Квинси Промес: "Сделал для Депая майку "Спартака" с 7-м номером"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что звал своего соотечественника Мемфиса Депая в московский клуб. Однако, по словам форварда, экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" выбрал другой путь, но продолажет следить за красно-белыми.
- Вы зазывали Мемфиса в "Спартак"?
- Да, да! Более того, я сделал для него майку "Спартака" с 7-м номером и его фамилией и привез ему в подарок! Мы отмечали у него дома католическое Рождество, и я сделал ему такой подарок. Но он выбрал другой путь и теперь в "Лионе". Надеюсь, он получит там достаточно игровой практики, потому что он – великолепный игрок. Однако Мемфис все равно внимательно следит за "Спартаком", потому что я в нем играю, и он знает, какая это большая команда. Мы переписываемся каждый день, и он читает о "Спартаке" постоянно!
- Был, думаете, шанс заполучить его в "Спартак"?
- Не знаю. Я читал прессу, где писали о нашем интересе к нему. Но в реальности знаю об этом ровно столько же, сколько о собственном "переходе" в "Ливерпуль".
Семь ветров
Великовата зарплата, в Юнайтед задрали Депаю цифры, держать такого нереально.
23:23 26 января
Flamenco
- Был, думаете, шанс заполучить его в "Спартак"? - ---------------------------------------- это на русском языке или?
20:12 26 января