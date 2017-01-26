Квинси Промес: "Самедов сделает "Спартак" сильнее"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что новичок красно-белых Александр Самедов сделает команду сильнее. По словам голландца, это очень умный игрок.

– В команду пришел Александр Самедов, основная позиция которого – справа в полузащите. Готовы к тому, что придется сдвигаться налево?

Промес хмурится: "Это почему я должен сдвигаться?" И, выдержав в паузу в несколько секунд, начинает хохотать:

– Ха, поймал вас! На самом деле я могу играть на многих позициях. А его покупка дает тренеру больше атакующих опций – то есть то, что нам надо. Самедов – великолепный игрок, очень умный. Он забил много голов за "Локомотив", и мы все знаем, на что он способен. Очень рад, что он к нам пришел, чтобы сделать команду сильнее. А мы, в свою очередь, сделаем сильнее его. "Спартак" станет лучше!

То же самое – с Адриану. Конкуренция – это очень здоровая вещь, это и есть футбол. Это то, откуда я пришел. Мы должны бороться за место под солнцем! Если я хочу играть за эту команду – то завоевать право на это! Потому что есть и другой футболист, который хочет играть и имеет на это не меньше прав.

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