Квинси Промес: "Расизм есть везде, но в России с ним не сталкивался"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что не сталкивался в Москве с расизмом. По словам форварда, его в России всегда окружали замечательные люди.

- С расизмом в Москве и вообще в России не сталкивались?

- Лично я - ни разу. Через "Инстаграм" - были моменты, но не лично. Конечно, не могу заглянуть людям в голову. Но словесно никакой дискриминации никогда не чувствовал, и очень этому рад. Меня в России всегда окружали замечательные люди, и я поражаюсь, когда мне кто-то говорит, что русские – плохие, русские – расисты. Расисты есть везде – и в Амстердаме, и в Германии. Уважаю Россию, что никогда таких вещей со мной не происходило. В конце концов, мы, люди, все одинаковые. И все однажды умрем. Даже те, кто считает себя лучше меня, потому что у них другой цвет кожи.

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