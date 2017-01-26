23:10 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Пусть забудут, кто я такой. А я в ответ укушу"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что считает себя одним из лучших игроков в премьер-лиге. По его словам, он знает, на что способен. 

 
Квинси ПРОМЕС.Квинси Промес: "Сейчас не время уходить из "Спартака"

- Что для вас комфортнее – быть явным лидером команды, как это было при Якине и Аленичеве, или одним из, как при Каррере?

- Безразлично. Моя статистика от этого не меняется. В какой-то мере даже к лучшему, когда соперник сфокусирован не на мне. Пусть забудут, кто я такой. А я в ответ укушу! (смеется)

- На сайте Transfermarkt вас оценивают как самого дорогостоящего на сегодня игрока РФПЛ. А вы как думаете – есть ли сейчас в лиге кто-то сильнее вас?

- Не могу я говорить таких вещей о самом себе! Я не лучший, я только стараюсь быть лучшим. Если таково мнение этого сайта – рад. Но сам считаю себя одним из сильнейших, но не сильнейшим. И при этом знаю, на что способен. 

Полностью интервью Промеса 

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