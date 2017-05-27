Квинси Промес: "Причин уходить из "Спартака" у меня нет"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес еще раз подчеркнул: он не собирается уходить из клуба. Также голландец добавил, что намерен добиться успеха и в национальной команде.

– Мои выступления говорят сами за себя, – цитирует Промеса telesport.nl. – Мне не надо рассказывать, как у меня идут дела в России. Это ясно. Я заметил, люди говорят, что я не показываю такой игры в сборной Голландии. Я согласен. Это связано со многими вещами. Но я продолжаю работать, чтобы и в сборной показывать отличную игру. Уверен, что у меня получится. В этот трудный для Голландии момент я хочу подняться.

В Голландии я чувствую некоторое безразличие. Люди меня видят только в футболке сборной, мол, если команда выглядит плохо, то и Промес не так хорош.

Что касается "Спартака", то я счастлив там. И причин уходить куда-то у меня нет. В свое время я сделал отличный выбор. Сумма контракта? Она есть. Готовы раскошелиться? Такая возможность имеется.