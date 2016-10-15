Квинси Промес пожелал удачи "Спартаку" в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес пожелал удачи своей команде в предстоящем матче 10– го тура чемпионата России с "Ростовом". Сам футболист не сможет сыграть в этом матче из-за травмы, которую он получил, выступая за сборную Голландии. Отметим, что Квинси пропустит первую игру за время карьеры в "Спартаке".
Матч "Спартак" – "Ростов" состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, "Ростов" с 16 баллами идет пятым.
баламошка
Предлагаю засчитать Ростову техническое поражение. Кто за? Все за.
17:40