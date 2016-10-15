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Квинси Промес пожелал удачи "Спартаку" в матче с "Ростовом"

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Полузащитник "Спартака" Квинси Промес пожелал удачи своей команде в предстоящем матче 10– го тура чемпионата России с "Ростовом". Сам футболист не сможет сыграть в этом матче из-за травмы, которую он получил, выступая за сборную Голландии. Отметим, что Квинси пропустит первую игру за время карьеры в "Спартаке".

Матч "Спартак" – "Ростов" состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, "Ростов" с 16 баллами идет пятым.

 

" Good luck boys! ❤ " #QP10 @meettheplayers

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Окт 15 2016 в 7:09 PDT

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Предлагаю засчитать Ростову техническое поражение. Кто за? Все за.

17:40

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