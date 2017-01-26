Квинси Промес: "После отчисления из академии "Аякса" остался без денег, без мечты, без всего"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что сделал большие ввыводы из своего прошлого. Теперь, по словам голландца, он стал совсем другим человеком.

– Вы признавались, что из-за своего поведения были отчислены из академии "Аякса", потому что "достали всех". Что натворили? И что изменило вас настолько, что сейчас в существование такого Промеса невозможно поверить?

– Чтобы знать, что такое хорошо и что такое плохо, ты должен совершить ошибки. Я думал: все, что я делаю, – хорошо. Играю в "Аяксе", популярен среди ребят в школе, лучший в футболе. Все зашибись! Зачем ходить в школу?

А потом пришлось окунуться в реальность. "Аякс" сказал: ты нам больше не нужен. И я вернулся на улицу. Без денег, без мечты. Без всего. И вот тут настало время понять, чего я хочу и что для этого делаю. Тогда-то и понял, что хочу стать профессиональным футболистом. А для этого надо пахать. И надо измениться. Если хочу достичь своей цели и попасть в хороший клуб, не могу больше быть таким плохим. И должен изменить свое поведение, работать с людьми, слушать их, учиться у них.

Я понял: "Аякса" у меня больше нет. И я должен найти какой-то другой путь, чтобы взобраться туда, куда шла, как мне раньше казалось, такая прямая дорога. Моей ошибкой было то, что в "Аяксе" я уже считал себя большой звездой. А потом клуб меня выгнал и объяснил мне, что это не так. После чего я понял, как надо себя вести и относиться к жизни. И посмотрите на меня сейчас (улыбается).

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