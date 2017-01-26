Квинси Промес: "После окончания карьеры у меня будет достаточно времени, чтобы выпивать. Но не сейчас"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ рассказал, как получил прозвище "Братуха", а также про свое отношение к алкоголю.

– Какое ваше любимое русское слово?

– Братуха! Все в команде знают меня именно как Братуху.

– Как вы его узнали?

– Когда только пришел в "Спартак", каждое утро я говорил своему водителю: "Олег, научи меня новому слову! Я хочу войти на базу и начать говорить со всеми по-русски!" Он говорит: "Скажи всем: "Как дела?" Я это сделал. Они отвечают: "Хорошо!" А на это уже я никак не мог отреагировать. Не понимал. Еще раз говорил: "Как дела?" – они говорили то же самое. Только вечером мне водитель объяснил, что это – “How are you?” по-русски.

Неделю я всем говорил: "Как дела?" На вторую говорю водителю: "Так, это уже старое. Давай что-то еще". – "ОК. Когда придешь, скажи: "Как дела, братуха?" И вот первая же попытка вызвала настоящий взрыв. Они начали кричать: "О! О!" Я начал интересоваться: "А что я сказал?" – "Брат. Причем так... по-русски, по-настоящему. Very good, Антох, very good!”. Все были счастливы, и я это видел. И называл всех "братухами" недели три.

– Ваши "братухи" заставляли вас когда-нибудь выпить много водки?

– Я больше вообще не пью алкоголь. С начала 2017 года вообще ни капли. Потому что хочу стать лучше. Раньше иногда мог позволить себе выпить на вечеринках. Без повода. Но зачем мне это нужно? Зачем наутро чувствовать головную боль? Поэтому и остановился. После окончания карьеры у меня будет достаточно времени, чтобы выпивать. Но не сейчас.

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