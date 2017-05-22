Квинси Промес: "Понял важность завоевания чемпионства для фанатов "Спартака" после матча с "Тереком"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что понял важность завоевания чемпионства, когда фанаты красно-белых выбежали на поле после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0). По словам форварда, в этот момент его переполняли эмоции.

- У меня много масок. Ту, которая была в мачте с "Тереком", я отдал болельщику, - сказал Промес в эфире передачи "Тотальный разбор".

Что почувствовал, когда фанаты выбежали на поле? Я испугался, увидев такое количество людей. Меня переполняли эмоции и позитивная энергия. Я увидел, насколько важно это было для болельщиков. Мы выиграли для них. Это уникальный момент. Вероятно, такое происходит раз в жизни.

Почему маска? Когда я выхожу на поле, то надеваю маску, чтобы помочь команде победить. Это маска убийцы. Мне кажется, что детям нравится, когда я это делаю. В следующий раз, когда я буду надевать маску, это будет значить, что пора показать свои силы.