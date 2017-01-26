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Квинси Промес: "Пилипчук делает все, чтобы у "Спартака" была лучшая тактика в лиге"

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Квинси ПРОМЕС.Квинси Промес: "Сейчас не время уходить из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ оценил роль тренера-аналитика красно-белых Романа Пилипчука. По словам голландца, этот наставник делает все, чтобы у "Спартака" была лучшая тактика в лиге.

– Велика ли роль Романа Пилипчука?

– Да. Он очень силен тактически. В перерыве Пилипчук часто подмечает, в каких зонах соперник проседает, и что мы можем изменить в игре, чтобы эту слабость использовать. Он может сказать: "Промес, тебе лучше переместиться справа налево, поскольку их правый защитник не слишком быстр".

Его роль внутри команды назову очень важной. Может, он не так много говорит, и мы не видим его в прессе, но за нашими закрытыми дверями он делает все, чтобы у "Спартака" была лучшая тактика в лиге.

Полностью интервью Промеса 

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