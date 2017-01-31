Квинси Промес: "Новички помогут сделать "Спартак" сильнее"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, не принимающий участие в товарищеском матче против "Копенгагена", сообщил, что не играет по решению тренерского штаба, а не в связи с повреждением. Голландец также выразил радость в связи с переходом в команду вратаря Александра Селихова, защитника Георгия Джикия, полузащитника Александра Самедова и форварда Луиза Адриану.

– Были очень интенсивные тренировки на этом сборе, – сказал для клубной пресс-службы Промес. – Я выкладываюсь на все 100 процентов, оснований для переживаний никаких нет. Полностью выполнил тренировочную программу, сейчас же было принято решение меня немного поберечь. Оснований для беспокойств нет, просто нужно сделать паузу. Кроме того, другим футболистам предоставляется шанс проявить себя. Думаю, тренеру будет интересно на них посмотреть. Все хорошо, учитывая имевшуюся у меня травму. Болельщики не так много видят нас в деле, но можете поверить мне на слово, у меня все хорошо.

Мне нравятся новички команды, счастлив, что теперь они с нами. Они принесут здоровую конкуренцию, помогут команде стать сильнее. Я рад, что они с нами. Надеюсь, что мы найдем хорошие взаимосвязи на поле, и у нас будет своеобразная "химия", которая поможет нам играть лучше. Уверен, что все вместе мы сможем сделать "Спартак" сильнее.