Квинси Промес: "Никуда не уйду из "Спартака" до того, пока..."

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю Рабинеру отметил, что все его мысли связаны исключительно с красно-белыми. По словам голландца, он никогда не думал о других клубах.

– Перед началом сбора вы написали на своей страничке в "Инстаграме": "Готов к войне!" Значит ли это, что сейчас думаете только о "Спартаке", – и у вас нет мыслей о переходе в "Ливерпуль" или какую-то другую из интересующихся вами команд?

– Никогда не думал о других клубах. Никогда. Люди о чем-то таком говорят, но я об этом не знаю. А знаю только то, что играю за "Спартак". И люди, которые со мной действительно хорошо знакомы, понимают это.

– Партнер по сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум пишет, что ждет вас в "Ливерпуле".

– Да, он говорит, что хочет этого. Потому что я нравлюсь ему как игрок. Вот то, что он сказал. Мы с ним разговаривали, конечно. Но не о "Ливерпуле". Мы просто друзья. Повторяю: все, кто меня знает, понимают, где находятся мои мысли. И болельщики "Спартака" знают и помнят, что я сказал. Поэтому я не понимаю, почему этот вопрос вообще обсуждается.

– То есть вы готовы сказать всем, что в оставшиеся дни этого трансферного окна никуда из "Спартака" точно не уйдете?

– Не люблю разбрасываться обещаниями. Но не люблю и то, когда люди сомневаются в сказанном мной. А я сказал, что никуда не уйду из "Спартака" до того, пока не произойдет... что-то хорошее. И пока что мы не выиграли ничего. Поэтому не думаю, что сейчас правильное время для ухода. Определенно нет.

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