21:50 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Невозможно написать обо мне что-то плохое — и чтобы я об этом не узнал"

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Квинси ПРОМЕС.Квинси Промес: "Сейчас не время уходить из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что знает все, что про него пишут в России. По словам форварда, всю информацию он получает от друзей.

- А откуда вы узнаете о том, что пишет о вас российская пресса, кто вас ругает?

- От моих амстердамских друзей. Они отслеживают все, что обо мне говорят и пишут даже в России! Они – как ФБР! Невозможно написать обо мне что-то плохое – и чтобы я об этом не узнал! (смеется) У нас есть группа, чат из восьми человек.

А жена моего брата хорошо разбирается в современной технике – и семья смотрит все без исключения мои матчи. Как им это удается – не очень понимаю. Но они находят пути! Жена брата находит – и посылает ссылку маме, она – еще одному моему брату. И все смотрят. А потом обсуждают каждое мое действие. Я просто поражаюсь. 

Полностью интервью Промеса 

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