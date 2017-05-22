Квинси Промес: "Не жалею, что перешел в "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что очень благодарен бывшему генеральному директору красно-белых Роману Асхабадзе. По словам голландца, он не жалеет, что перешел в "Спартак".

- Что думал о России, когда подписывал контракт со "Спартаком"? Роман Асхабадзе лично приезжал ко мне, чтобы меня убедить, - отметил Промес в программе Тотальный разбор. - Я был скептически настроен. Я знал о "Спартаке" лишь по телевизору, но он посмотрел мне в глаза и сказал, что все будет хорошо. Он лично привез меня в Москву. Сейчас я ему очень благодарен. Именно он помог мне сделать выбор. Я ни о чем не жалею и готов его поблагодарить еще раз.