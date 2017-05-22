Квинси Промес: "Не могу оставаться в "Спартаке" на протяжении всей карьеры, но пока нет оснований уходить"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что пока не собирается уходить из клуба. Однако, по словам голландца, в будущем он намерен заиграть в другом чемпионате.

- Останусь ли в "Спартаке" на следующий сезон? Непростой вопрос. Не знаю. У меня контракт до 2021 года. Все знают, что я хочу остаться. Однако это футбол – никогда не знаешь, что может произойти, - отметил Промес в программе "Тотальный разбор". - Что касается суммы трансфера, то я не хочу углубляться в детали. В контракте есть сумма. Пусть этими вопросами занимается агент. Не хочу углубляться в подробности. Я рад, что выступаю за "Спартак". У меня нет оснований уходить, но это футбол и может произойти что угодно.

Если за меня предложат 150 миллионов? Это очень большая сумма, но хотел бы я уйти – совсем другой вопрос. Мне нравится мое место работы. Вы видите, что я улыбаюсь и играю с радостью. Конечно, я не могу оставаться в "Спартаке" на протяжении всей карьеры, но сейчас я доволен.

Куда бы перешел, если бы мог выбирать? Мне нравится испанский и немецкий футбол. Но думаю, что в Англии сильнейшая лига. Надеюсь поиграть там, хотя и бундеслига - тоже было бы неплохо.