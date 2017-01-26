Квинси Промес: "Не хочу проигрывать "Зениту" и ЦСКА в равной степени"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что "Зенит" и ЦСКА для него одинаковые по принципиальности соперники. По его словам, проигрывать он не хочет никому.

– Кто для вас более принципиальный соперник – ЦСКА или "Зенит"?

– Одинаковые! Для меня. Для болельщиков, возможно, это ЦСКА. Но я не хочу проигрывать обеим этим командам в равной степени.

Полностью интервью Промеса