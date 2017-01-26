21:00 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Москва, может, даже лучше Амстердама"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что Россия очень красивая страна. Однако, по словам голландца, есть и некоторые недостатки.

 
Квинси ПРОМЕС.Квинси Промес: "Сейчас не время уходить из "Спартака"

– Что первое вы вспомните о России, когда уедете отсюда?

– Ох, многое. Огни огромной и красивой Москвы. И до какой степени люди в других странах не знают ее красоты. Конечно, есть у нее и плохие стороны, у многих людей мало денег. Но этот город может предложить вам все. Он больше – и, может, даже лучше Амстердама. Если быть честным. Но я – амстердамец, знаю каждую его улицу.

Я буду вспоминать свою квартиру на 35-м этаже в небоскребе "Москва-сити", о виде на город из нее. И, конечно, о "Спартаке". Команде, которая взяла меня и где так ко мне отнеслись. Обо всем этом можно снимать кино!

 

Полностью интервью Промеса

 

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