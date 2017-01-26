Квинси Промес: "Мне иногда тоже надо отдыхать! Я не голевая машина. Я живой человек!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что после травмы нужно какое-то время, чтобы выйти на прежний уровень. По его словам, даже ему иногда нужно отдыхать.

– Вы не пропустили ни одного из первых 46 матчей за "Спартак". Прошлая осень стала для вас гораздо более проблемной, хоть вы и провели подавляющее большинство встреч.

– Знаете, если бы у меня был другой менталитет, и из тех 46 я многие бы пропустил. Если бы каждое болевое ощущение воспринимал так, что играть нельзя. Провести два сезона подряд без замен – это много для молодого игрока.

Когда некоторые люди говорят, что после травмы я не играю так, как раньше, они должны это понимать. Я провел 46 матчей подряд. В первом сезоне забил 13 голов, во втором – 18 (сейчас Промес лидирует в РФПЛ по системе "гол плюс пас" с 12 очками – 6+6, – Прим. И.Р.). Мне иногда тоже надо отдыхать! Я не голевая машина! Я живой человек! И если получил травму, дайте мне время, чтобы я почувствовал себя таким же, как раньше! Зачем словесно убивать меня, если я рискую жизнью и здоровьем ради своего клуба?!

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